Del Tomás, el #8M y el ‘dolor’ de ser mujer

Conociendo mi historia y la de muchas mujeres que me rodean, el 1 de 3 me parece incluso poco.

Cada que se abre una nueva historia de violencia contra las mujeres que admiro, amo, con las que me cruzo, a quienes veo desde lejos, me doy cuenta de que el hombre del otro lado probablemente fue un “Tomás” con el cual compartí, me reí, que pasó desapercibido, cuyos comentarios misóginos no detecté. A veces, me pregunto incluso si yo he sido un Tomás.

El 8 de marzo, el Tomás critica a las mujeres que marchan y se queja de las pintas con grafiti o el daño a la propiedad pública durante las protestas. También dice que el principal enemigo de una mujer es otra mujer.

Por supuesto yo no creo en eso, como tampoco creo que el enemigo sea “el hombre”.

El enemigo, para el feminismo en el que yo creo, es la desigualdad, la violencia, el acoso, el abuso contra las mujeres y el sistema machista que daña también a los hombres y, peor aún, a las niñas y a los niños que serán la sociedad del futuro. Y esos enemigos están infiltrados en cada rincón del mundo, sea el más pobre o el más privilegiado.

Y esos enemigos, son los que debemos cambiar, en sociedad.

El 2020 fui a la marcha de la Ciudad de México embarazada de mi segunda hija y entendí lo poderoso de tomar las calles en comunidad. Pero desde entonces no he vuelto.

En el #8M siguiente, a partir de varias situaciones y discusiones públicas, reflexioné mucho acerca de lo que significa el feminismo y cómo corre el riesgo de excluir a algunas mujeres que por tal o cual condición, creencia o estatus social no merecen -de acuerdo con algunas- formar parte del movimiento.

Un movimiento más incluyente es necesario para que sea más poderoso. De otra manera, muchas dejarán las armas porque creerán que no las merecen o porque no se sentirán identificadas; y con eso, el verdadero enemigo gana.