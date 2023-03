Tres maneras en que las mujeres líderes pueden ayudar a la cadena de suministro

Aprovecha tus fortalezas

Coloca sobre la mesa lo que te apasiona, aprovecha lo que sabes hacer mejor y anima a los demás a hacer lo mismo: así es como todo el mundo puede marcar la diferencia para sus equipos y su empresa.

Personalmente, me guío por los datos. Me gustan los gráficos con códigos de colores. Me gustan los informes que analizan las cifras desde diferentes perspectivas. Aprecio las previsiones y los resúmenes. Me encanta manipular una hoja de cálculo para explorar escenarios hipotéticos.

Algunas personas pueden utilizar los números y aplicarlos a comportamientos del mundo real. Otros pueden estudiarlos para identificar tendencias que podrían afectar a la empresa en los meses siguientes. Y otros pueden salir de una reunión de brainstorming con algunas nociones sobre cómo explicar las nuevas ideas a los ejecutivos de la empresa, a los miembros del consejo de administración, a los inversionistas o a los clientes.

La clave está en encontrar dónde están tus fortalezas. Aporta tu pasión y tus puntos fuertes al equipo y ayuda a encontrar nuevas soluciones, explorar nuevas ideas y buscar nuevos enfoques.

Ábrete a más cosas

La diversidad en el lugar de trabajo es mucho más que números. Una empresa puede tener el mismo número de hombres y mujeres en nómina pero ¿cuáles son sus funciones? Si se mantiene la noción común de que las mujeres ocupan un alto porcentaje de puestos en RH o comunicación, mientras los hombres ocupan un alto porcentaje en todas las demás funciones -ventas, finanzas, investigación y desarrollo y la llamada C-Suite-, ¿es realmente una empresa diversa?

Las mujeres, como los hombres, debemos tener y aprovechar todas las oportunidades para desempeñar cualquier papel que satisfaga nuestras aspiraciones de crecimiento profesional. Al ampliar nuestros horizontes y no tener miedo de aventurarnos en campos que durante mucho tiempo han estado dominados por los hombres, las mujeres somos fieles a nosotras mismas y damos ejemplo a otras que también quieran hacer algo nuevo.